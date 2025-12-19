Ferragni oggi in aula per il Pandoro gate | parola alla difesa

Oggi si svolge l'udienza nel processo milanese che vede Chiara Ferragni imputata per truffa aggravata, con particolare attenzione alle difese. Il procedimento riguarda le operazioni commerciali legate alle campagne natalizie e pasquali del 2021 e 2022, tra cui il noto Pandoro Balocco Pink Christmas. Un caso che sta attirando l’attenzione sul ruolo delle influencer nel mondo del marketing e delle responsabilità legali associate.

Chiara Ferragni a processo per il pandoro gate Chiesti un anno e otto mesi La difesa dell'influe

