Ferragni | influencer ' sono tranquilla e fiduciosa speriamo bene'

Chiara Ferragni si mostra serena e fiduciosa di fronte alle recenti vicende legali, confidando nel supporto del suo team di avvocati. La nota influencer, a Milano, esprime ottimismo, sperando in un esito positivo. La sua tranquillità traspare mentre affronta un momento delicato, mantenendo la calma e la speranza nel futuro.

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - "Ho ascoltato i miei avvocati, sono tranquilla e fiduciosa, speriamo bene". Sono le parole che Chiara Ferragni pronuncia in una pausa dell'udienza che la vede imputata a Milano per truffa aggravata su due diverse operazioni di beneficenza, il pandoro 'pink' e uova di Pasqua. 🔗 Leggi su Iltempo.it

