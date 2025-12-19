Ferragni | influencer ' sono tranquilla e fiduciosa speriamo bene'
Chiara Ferragni si mostra serena e fiduciosa di fronte alle recenti vicende legali, confidando nel supporto del suo team di avvocati. La nota influencer, a Milano, esprime ottimismo, sperando in un esito positivo. La sua tranquillità traspare mentre affronta un momento delicato, mantenendo la calma e la speranza nel futuro.
Milano, 19 dic. (Adnkronos) - "Ho ascoltato i miei avvocati, sono tranquilla e fiduciosa, speriamo bene". Sono le parole che Chiara Ferragni pronuncia in una pausa dell'udienza che la vede imputata a Milano per truffa aggravata su due diverse operazioni di beneficenza, il pandoro 'pink' e uova di Pasqua. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Caso Pandoro, per Chiara Ferragni chiesta condanna a un anno e 8 mesi | Lei: "Sono fiduciosa"
Leggi anche: Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate: “Sono fiduciosa, non ho mai lucrato ma solo agito in buona fede”
Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata per il Pandoro Gate: cosa succede oggi in aula - Chiara Ferragni è tornata oggi, 19 dicembre, in Tribunale a Milano per il processo che la vede imputata per truffa aggravata ... fanpage.it
Chiara Ferragni, oggi è il giorno della difesa. L'influencer arriva in anticipo in tribunale, cosa succederà nell'udienza - Udienza dedicata alle difese nel processo milanese che vede imputata Chiara Ferragni per truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni ... ilgazzettino.it
Chiara Ferragni e il Pandorogate: il giorno della difesa per l’influencer accusata di truffa aggravata - La nota imprenditrice, travolta dallo scandalo della pubblicità ingannevole, oggi in tribunale a Milano per assistere all’udienza dove parleranno i suoi legali. msn.com
“Ho pensato ‘siamo fritti, hanno sbagliato tutto'”. Pasquale Morgese, ex socio di Chiara Ferragni in Fenice srl, ha raccontato del suo rapporto professionale con l’influencer fino all’esplosione del caso Pandoro Gate - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.