Ferragni i legali dell' influencer | È innocente e ha risarcito non può pagare due volte
"Innocente" da ogni "punto di vista" e comunque Chiara Ferragni ha già risarcito: una condanna significherebbe farla 'pagare' due volte per lo stesso fatto. E' il giorno della difesa in Tribunale a Milano, nel processo in cui l'influencer è imputata di truffa aggravata per i casi della beneficenza legata alle vendite del 'Pandoro Pink Christmas' di Balocco del Natale 2022 e delle Uova di Pasqua '21-'22 di Dolci Preziosi. Durante una pausa dell'udienza-fiume, che inizia alle 9.30 del mattino e dura fino al pomeriggio inoltrato, lei esce dall'aula della terza sezione penale per ristorarsi. Si mostra sorridente ai giornalisti che affollano i corridoio: "Ho ascoltato i miei avvocati e sono tranquilla e fiduciosa, speriamo bene. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Chiara Ferragni e pandoro gate, i legali: "Non c'è reato, Chiara innocente"
Leggi anche: Chiara Ferragni, il giorno della difesa. I legali: «Non c'è reato, non ci sono truffati. È innocente da tutti i punti di vista»
Ferragni, i legali dell'influencer: "È innocente e ha risarcito, non può pagare due volte" - "Innocente" da ogni "punto di vista" e comunque Chiara Ferragni ha già risarcito: una condanna significherebbe farla ... msn.com
Pandoro Gate, i legali in aula: “Innocente, non c’è reato”, parla anche Chiara Ferragni - Al processo per il Pandoro Gate, i legali di Chiara Ferragni respingono l'accusa di truffa: ecco le dichiarazioni dell'influencer. donnaglamour.it
Chiara Ferragni torna in tribunale, i suoi avvocati insistono: «Solo errori di comunicazione». La frase dell’influencer e le accuse sulla truffa aggravata - È il giorno della difesa nel processo abbreviato a Milano che vede imputata l'imprenditrice per truffa aggravata. open.online
Chiara Ferragni, il giorno della difesa. L'influencer in tribunale. I legali: nessun dolo né tantomeno artifici o raggiri - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.