Ferragni i legali dell' influencer | È innocente e ha risarcito non può pagare due volte

"Innocente" da ogni "punto di vista" e comunque Chiara Ferragni ha già risarcito: una condanna significherebbe farla 'pagare' due volte per lo stesso fatto. E' il giorno della difesa in Tribunale a Milano, nel processo in cui l'influencer è imputata di truffa aggravata per i casi della beneficenza legata alle vendite del 'Pandoro Pink Christmas' di Balocco del Natale 2022 e delle Uova di Pasqua '21-'22 di Dolci Preziosi. Durante una pausa dell'udienza-fiume, che inizia alle 9.30 del mattino e dura fino al pomeriggio inoltrato, lei esce dall'aula della terza sezione penale per ristorarsi. Si mostra sorridente ai giornalisti che affollano i corridoio: "Ho ascoltato i miei avvocati e sono tranquilla e fiduciosa, speriamo bene. 🔗 Leggi su Iltempo.it

