Ferragni | difesa ' Chiara è innocente non ha truffato nessuno' 2

Gli avvocati di Chiara Ferragni difendono l'influencer, sottolineando la buona fede delle sue iniziative benefiche e ribadendo l'assenza di reati. Durante l'udienza, sono stati ricostruiti i contratti e le dichiarazioni di Ferragni, evidenziando come nessuna truffa sia stata commessa e richiedendo l'assoluzione. La difesa si concentra sulla sincerità delle azioni e sulla mancanza di intenti illeciti.

Nell'intervento, gli avvocati hanno ricostruito i contratti dietro le due iniziative benefiche, hanno ripetuto i concetti espressi da Chiara Ferragni nelle dichiarazioni rese in aula lo scorso 25 novembre - "Tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto in buona fede, nessuno di noi ha lucrato" - e hanno sottolineato l'assenza di reati e dunque che l'influencer va assolta. Dopo gli interventi delle difese degli altri due indagati - l'ex braccio destro Fabio Maria Damato e il presidente del cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo - la prossima udienza è fissata per il 14 gennaio 2026 quando è attesa, salvo sorprese, la sentenza.

