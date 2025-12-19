Fermati a Postumia un passeur e cinque migranti irregolari

L'attività dei passeur lungo la rotta balcanica continua a rappresentare una sfida crescente per le autorità. Ieri, gli agenti sloveni hanno intercettato un'auto vicino a Postumia, fermando un passeur e cinque migranti irregolari, evidenziando ancora una volta le difficoltà nel contrastare i flussi clandestini e garantire la sicurezza della frontiera.

Continua il "lavoro" dei passeur lungo la rotta balcanica. Alle 13.30 di ieri giovedì 18 dicembre, gli agenti della polizia slovena hanno controllato un'autovettura Dacia all'uscita dell'autostrada nei pressi di Postumia. Era guidata da un cittadino rumeno di 48 anni, che trasportava 5 cittadini.

