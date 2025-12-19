Fermata l' escalation brutale della banda criminale VIDEO
Due italiani, un 37enne (già ai domiciliari) e un 31enne di etnia “sinti”, sono stati arrestati e trasferiti in carcere, denunciati inoltre un 55enne e un 51enne, tutti ritenuti responsabili a vario titolo di rapina e furto aggravati in concorso, lesioni personali aggravate, indebito utilizzo di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
PORDENONE. La Polizia di Stato arresta quattro giovani responsabili di una serie di rapine violente: fermata una escalation criminale. Scritte di sostegno agli arrestati, un denunciato e misure di prevenzione adottate. Nel corso di un tempestivo intervento, la P - facebook.com facebook
