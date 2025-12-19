Fermata l' escalation brutale della banda criminale VIDEO

19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due italiani, un 37enne (già ai domiciliari) e un 31enne di etnia “sinti”, sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Denunciati inoltre un 55enne e un 51enne, tutti ritenuti responsabili a vario titolo di reati di rapina e furto aggravati in concorso, lesioni personali aggravate, indebito. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

fermata l escalation brutale della banda criminale video

© Veneziatoday.it - Fermata l'escalation brutale della banda criminale VIDEO

Leggi anche: Fermata l'escalation brutale della banda criminale VIDEO

Leggi anche: VIDEO | Il ministro Piantedosi a Latina dopo l'escalation criminale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.