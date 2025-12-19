Fermata l' escalation brutale della banda criminale VIDEO

Due italiani, un 37enne (già ai domiciliari) e un 31enne di etnia “sinti”, sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Denunciati inoltre un 55enne e un 51enne, tutti ritenuti responsabili a vario titolo di reati di rapina e furto aggravati in concorso, lesioni personali aggravate, indebito. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

