Ferentillo la gara di Panpepato all’Osteria del Trap

A Ferentillo, presso l’Osteria del Trap, si è tenuta una simpatica e golosa gara di panpepato. Tra dolci profumi e sorrisi, ha trionfato Anna Pellini, una bambina di soli 10 anni, dimostrando talento e passione per questa tradizione. Un evento che ha riunito la comunità in un’atmosfera di allegria e condivisione, celebrando un dolce simbolo del territorio.

Si è svolta a Ferentillo, presso l'Osteria del Trap, la gara di panpepato, a vincere Anna Pellini, una bambina di 10 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

