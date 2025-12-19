Ferentillo la gara di Panpepato all’Osteria del Trap

A Ferentillo, presso l’Osteria del Trap, si è tenuta una simpatica e golosa gara di panpepato. Tra dolci profumi e sorrisi, ha trionfato Anna Pellini, una bambina di soli 10 anni, dimostrando talento e passione per questa tradizione. Un evento che ha riunito la comunità in un’atmosfera di allegria e condivisione, celebrando un dolce simbolo del territorio.

