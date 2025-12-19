Ferentillo la gara di Panpepato all’Osteria del Trap
A Ferentillo, presso l’Osteria del Trap, si è tenuta una simpatica e golosa gara di panpepato. Tra dolci profumi e sorrisi, ha trionfato Anna Pellini, una bambina di soli 10 anni, dimostrando talento e passione per questa tradizione. Un evento che ha riunito la comunità in un’atmosfera di allegria e condivisione, celebrando un dolce simbolo del territorio.
Si è svolta a Ferentillo, presso l'Osteria del Trap, la gara di panpepato, a vincere Anna Pellini, una bambina di 10 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Tiro a volo: Stanco conquista la finale ai Mondiali! Le azzurre del trap femminile argento nella gara a squadre
Leggi anche: La gara di 10 chilometri. Osteria dei podisti, Schiaratura si impone con autorevolezza
Ferentillo, torna "Lu Ciuccittu", la gara delle uova - E' un gioco che ha per protagonista l'uovo, alimento ricco di nutrienti, simbolo di vita, e per attori i "ciuccettari", i giocatori ... ilmessaggero.it
Ferentillo, le falesie da record incantano centinaia di persone - Il primo: una tre giorni in "verticale" su pareti artificiali e sulle storiche falesie per restituire al comune ... ilmessaggero.it
18 Dicempre trofeo Morenacchia Gara del Pampepato iscrizione gratuita Menù pesce 30€ il devoluto andrà alla Croce verde di Ferentillo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.