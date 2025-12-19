Femminicidio di Patrizia Russo Salamone scortato ai funerali della madre

Giovanni Salamone, condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie Patrizia Russo, ha partecipato ieri ai funerali della madre nella chiesa di Don Guanella ad Agrigento. L’evento ha suscitato grande scalpore e commozione nella comunità, sottolineando ancora una volta le drammatiche e complesse dinamiche che si intrecciano in questa triste vicenda.

Giovanni Salamone, 62 anni, condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie Patrizia Russo, ha partecipato ieri pomeriggio ai funerali della madre nella chiesa di Don Guanella, ad Agrigento. La corte d'assise di Alessandria, pronunciandosi sulla richiesta del suo legale Salvatore Pennica, ha.

Accoltellò la moglie per 250 euro, Giovanni Salamone resta in carcere - "I disturbi di natura psichiatrica non sono tali da essere incompatibili con la detenzione in carcere". newsicilia.it

Solero ricorda Patrizia a un anno dal femminicidio - A un anno dall'omicidio di Patrizia Russo, insegnante uccisa a 53 anni per mano del marito, il Comune di Solero (Alessandria) ha organizzato una commemorazione, in programma giovedì 16 ottobre, nel ... ansa.it

La strage della famiglia agrigentina al Nord: il marito resta in carcere dopo il femminicidio della moglie Patrizia Russo https://qds.it/uccise-la-moglie-a-coltellate-per-250-euro-il-marito-resta-in-carcere/ #QDS #QdSNotizie #Qdsnews - facebook.com facebook

