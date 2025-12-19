Federico Mollicone a Come States? — Cultura, geopolitica e il futuro dell’Occidente

Nella nuova puntata di Come States?, Eleonora Tomassi dialoga con Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera e componente del gruppo interparlamentare Italia–USA. Un confronto diretto e senza filtri sui grandi nodi del presente: dal documento della strategia nazionale americana, che continua a scandalizzare l'Europa, alla domanda centrale — cosa dice davvero di così “sconvolgente”? Si parla poi del declino europeo, ormai ammesso anche da figure come Draghi e Musk, e degli equilibri internazionali tra guerra e diplomazia: dalla possibilità (e dai limiti) di una tregua natalizia tra Russia e Ucraina, fino alla tregua a Gaza come successo diplomatico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

