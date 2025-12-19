Federica Pellegrini presto mamma-bis l’annuncio sui social è dolcissimo | Piovono polpette ti aspettiamo

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si preparano a vivere un Natale speciale: l’atleta ha annunciato sui social di essere in attesa del secondo figlio, con un messaggio dolcissimo e una foto che ha conquistato tutti. La coppia, già felice con il primo bimbo, si appresta a diventare di nuovo genitori, regalando un’emozione unica ai loro fan. Il 2025 si preannuncia ancora più ricco d’amore e gioia per la famiglia Pellegrini-Giunta.

© Cultweb.it - Federica Pellegrini presto mamma-bis, l’annuncio sui social è dolcissimo: “Piovono polpette, ti aspettiamo” Il Natale 2025 porta un regalo straordinario in casa Pellegrini-Giunta. Con una foto che ha subito fatto il giro del web, Federica Pellegrini ha annunciato di essere nuovamente in attesa. Lo scatto, intimo e minimalista, mostra il ventre nudo della campionessa avvolto dalle mani del marito Matteo Giunta e della loro primogenita Matilde. Il messaggio è breve ma inequivocabile: “Piovono Polpette” Inaspettata, come le sorprese più belle . Ti aspettiamo piccolina. Con queste parole, Federica non solo ufficializza la gravidanza, ma svela anche che la famiglia si tingerà nuovamente di rosa. Questa seconda attesa segna una vittoria importante per la coppia sul fronte della riservatezza. 🔗 Leggi su Cultweb.it Leggi anche: Federica Pellegrini mamma bis, in arrivo la seconda figlia con Matteo Giunta: “Ti aspettiamo, piccolina” Leggi anche: Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta: “Ti aspettiamo”. La foto dell’annuncio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Federica Pellegrini, la figlia Matilde in ospedale: “Convulsioni febbrili. Ho perso anni di vita”; Federica Pellegrini, come sta la figlia Matilde dopo il ricovero. L'ex nuotatrice: «Grazie a tutti per i messaggi di affetto»; Federica Pellegrini in ospedale con la figlia, il post sui social: Convulsioni febbrili, è andata in blocco”; Verissimo: Umberto Tozzi e la paternità Video. Federica Pellegrini mamma bis, l'annuncio social: "Ti aspettiamo, piccolina" - Federica Pellegrini diventerà mamma per la seconda volta: l'annuncio social della gravidanza insieme al marito Matteo e alla piccola Matilde. gazzetta.it

Federica Pellegrini mamma bis: l’annuncio sui social e svela il sesso del secondo bebè - Dopo la paura per Matilde, la Divina e Matteo Giunta condividono sui social una notizia che emoziona fan e colleghi. donnaglamour.it

Federica Pellegrini è incinta e svela già il sesso del bebè: la bellissima foto con il marito - “Piovono polpette”, ha scritto Pellegrini a corredo dell'immagine in bianco e nero che mostra il pancino con sopra le mani sue, del marito Matteo Giunta e la piccola manina di Matilde, la loro prima ... today.it

Verona, Federica Pellegrini «guida» Joe Bastianich alla scoperta dei bigoli x.com

È il ristorante I Morosetti di via Marconi a Verona il vincitore della puntata del programma Foodish e che ha visto come ospite Federica Pellegrini. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.