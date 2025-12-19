Federica Pellegrini si prepara a diventare di nuovo mamma, annunciando con gioia l’arrivo della sua seconda bambina. La campionessa di nuoto e il marito Matteo Giunta condividono la felicità di questo nuovo capitolo, mentre la piccola Matilde si avvicina ai due anni. Un momento speciale che rafforza il loro legame e la loro felicità, immortalato con affetto sui social.

© Veneziatoday.it - Federica Pellegrini mamma bis, lei e il marito diventeranno genitori di un'altra bambina

Federica Pellegrini sarà di nuovo mamma. L'ex campionessa di nuoto di Spinea ha annunciato l'arrivo della secondogenita - la prima, Matilde, compirà due anni a gennaio - con un post sui social condiviso con il marito Matteo Giunta: «Piovono polpette», ha scritto su Instagram ‘La divina’. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

