Federica Pellegrini mamma bis | in arrivo una sorellina per Matilde

Federica Pellegrini si prepara a vivere un altro momento speciale: l’arrivo di una sorellina per Matilde. L’ex nuotatrice italiana, ora in dolce attesa, e Matteo Giunta sono entusiasti di ampliare la loro famiglia. Un nuovo capitolo di gioia e amore si apre per loro, condividendo con il pubblico questa meravigliosa novità.

© 361magazine.com - Federica Pellegrini mamma bis: in arrivo una sorellina per Matilde

L'ex nuotatrice è in dolce attesa. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono pronti ad allargare la famiglia. L'ex campionessa di nuoto ha annunciato sui social di essere in dolce attesa di una seconda figlia, confermando le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Dopo la nascita della primogenita Matilde, nata il 3 gennaio 2024, la coppia si prepara ora a diventare genitori bis.

L'annuncio è arrivato su Instagram con uno scatto in bianco e nero che mostra il pancione della 37enne, circondato dalle mani di mamma, papà e della primogenita. A corredo della foto, il messaggio firmato da Federica e Matteo: «Piovono polpette.

