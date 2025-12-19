Federica Pellegrini mamma bis in arrivo la seconda figlia con Matteo Giunta | Ti aspettiamo piccolina

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si preparano ad accogliere la loro seconda figlia, condividendo con entusiasmo questa gioiosa attesa sui social. La campionessa di nuoto ha annunciato con dolcezza la lieta novità, emozionando i loro numerosi fan. Un nuovo capitolo di amore e famiglia è ormai alle porte, testimoniando la felicità di questa coppia speciale.

«Federica Pellegrini è di nuovo incinta»: l'indiscrezione che parla del secondo figlio in arrivo - Federica Pellegrini li ha vissuti tutti insieme, nel giro di pochi giorni, passando dalla paura più grande per la salute della figlia ... ilmattino.it

Federica Pellegrini incinta della seconda figlia. La conferma è dolcissima: l'annuncio - Dopo la soffiata di Gabriele Parpiglia, la Divina ha confermato la notizia sui social con un dolcissimo annuncio in cui ha mostrato il pancione ... corrieredellosport.it

