Federica Pellegrini mamma bis in arrivo la seconda figlia con Matteo Giunta | Ti aspettiamo piccolina
Federica Pellegrini e Matteo Giunta si preparano ad accogliere la loro seconda figlia, condividendo con entusiasmo questa gioiosa attesa sui social. La campionessa di nuoto ha annunciato con dolcezza la lieta novità, emozionando i loro numerosi fan. Un nuovo capitolo di amore e famiglia è ormai alle porte, testimoniando la felicità di questa coppia speciale.
Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventeranno di nuovo genitori. A farlo sapere è stata la nuotatrice attraverso un post condiviso poco fa sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Federica Pellegrini e il retroscena su Matteo Giunta: “Si nascondeva nel bagagliaio per non farci scoprire”
Leggi anche: Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta: “Ti aspettiamo”. La foto dell’annuncio
Federica Pellegrini è incinta. L'indiscrezione clamorosa; Pellegrini in dolce attesa? «E’ incinta di cinque mesi»; «Federica Pellegrini è di nuovo incinta»: l'indiscrezione che parla del secondo figlio in arrivo; «Federica Pellegrini è di nuovo incinta»: l'indiscrezione che parla del secondo figlio in arrivo.
Federica Pellegrini mamma bis, in arrivo la seconda figlia con Matteo Giunta: “Ti aspettiamo, piccolina” - A farlo sapere è stata la nuotatrice attraverso un post condiviso poco fa sul suo profilo Instagram. fanpage.it
«Federica Pellegrini è di nuovo incinta»: l'indiscrezione che parla del secondo figlio in arrivo - Federica Pellegrini li ha vissuti tutti insieme, nel giro di pochi giorni, passando dalla paura più grande per la salute della figlia ... ilmattino.it
Federica Pellegrini incinta della seconda figlia. La conferma è dolcissima: l'annuncio - Dopo la soffiata di Gabriele Parpiglia, la Divina ha confermato la notizia sui social con un dolcissimo annuncio in cui ha mostrato il pancione ... corrieredellosport.it
Dopo le parole di Filippo Magnini a Belve, Federica Pellegrini rompe il silenzio e replica con fermezza. La ricostruzione della loro storia e i motivi della rottura - facebook.com facebook
Verona, Federica Pellegrini «guida» Joe Bastianich alla scoperta dei bigoli x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.