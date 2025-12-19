Federica Pellegrini l’emozione di diventare mamma per la seconda volta | in arrivo una sorellina per Matilde

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono pronti ad allargare ancora la loro famiglia. Con un annuncio a sorpresa sui social, la campionessa olimpica ha rivelato di essere in dolce attesa di una seconda figlia. La piccola Matilde, nata il 3 gennaio 2024, avrà presto una sorellina, regalando alla coppia una nuova, grande gioia. La voce circolava già da qualche giorno, e quanto pare era tutto vero. L'annuncio social che emoziona i fan. A dare la notizia è stata la stessa Federica, con un post su Instagram che in poche ore ha fatto il giro del web. Uno scatto in bianco e nero, il pancione in evidenza e le mani intrecciate di mamma, papà e della piccola Matilde.

