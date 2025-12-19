Federica Pellegrini sorprende ancora i suoi follower con un dolce annuncio sui social: una lieta notizia inaspettata e emozionante. La campionessa di nuoto condivide con affetto l’arrivo di una nuova piccola nella sua vita, confermando ancora una volta il suo spirito positivo e la gioia di questa nuova avventura. Un momento speciale che scalda il cuore di tutti i suoi fan.

© Lapresse.it - Federica Pellegrini incinta: l’annuncio social della campionessa

“’Piovono Polpette’.Inaspettata, come le sorprese più belle . Ti aspettiamo piccolina”. Così, con un post su Instagram, Federica Pellegrini ha annunciato di essere di nuovo incinta, e che anche questa volta sarà una bambina. La Divina mostra il pancione in una foto in bianco e nero in cui si vedono anche le mani del marito, Matteo Giunta, e della loro primogenita Matilde. Dopo la nascita di Matilde, arrivata nel gennaio 2024, l’ex campionessa olimpica e il marito si preparano dunque ad accogliere la secondogenita. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta: “Ti aspettiamo”. La foto dell’annuncio

Leggi anche: "Federica Pellegrini è incinta". L'indiscrezione clamorosa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Federica Pellegrini dice la sua sul caso Asja Cogliandro: « È rimasta incinta, non si è spaccata il ginocchio. La maternità non può mai essere vista come una colpa» - Si è riaccesa in questi giorni la questione delle professioniste dello sport che scelgono di diventare madri. vanityfair.it

Federica Pellegrini incinta del secondo figlio, la risposta che spiazza di Matteo Giunta e la dura replica agli hater - Federica Pellegrini e Matteo Giunta, coppia nel lavoro e nella vita, con un divertente video hanno annunciato la nascita della loro nuova creatura. corrieredellosport.it

Dopo le parole di Filippo Magnini a Belve, Federica Pellegrini rompe il silenzio e replica con fermezza. La ricostruzione della loro storia e i motivi della rottura - facebook.com facebook

Verona, Federica Pellegrini «guida» Joe Bastianich alla scoperta dei bigoli x.com