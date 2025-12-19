Federica Pellegrini incinta della seconda bambina | Inaspettata come la più bella delle sorprese

Federica Pellegrini, campionessa olimpica e icona del nuoto, annuncia con gioia l’arrivo della sua seconda bambina. Un momento di grande emozione, un dono inaspettato che arricchisce la sua vita e quella della sua famiglia. La notizia, condivisa con affetto sui social, celebra l’amore e la magia di questa nuova avventura, lasciando i fan entusiasti e pieni di aspettative.

Federica Pellegrini diventerà mamma per la seconda volta. La campionessa olimpica di nuoto ha annunciato di essere in dolce attesa di una bambina dal marito Matteo Giunta, regalando ai fan una notizia carica di emozione. L’annuncio è arrivato direttamente dai social, con una foto intima e simbolica: le mani di Federica, quelle della piccola Matilde e quelle di Giunta appoggiate sulla pancia nuda della futura mamma. A completare lo scatto, una frase che non lascia spazio ai dubbi. « Piovono Polpette », ha scritto Federica Pellegrini a corredo dell’immagine, svelando subito dopo anche il sesso del bebè in arrivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Federica Pellegrini incinta della seconda bambina: «Inaspettata come la più bella delle sorprese» Leggi anche: Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta: lei e il marito Matteo Giunta aspettano una bambina Leggi anche: "Ti aspettiamo piccolina", Federica Pellegrini incinta della seconda figlia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. «Federica Pellegrini è di nuovo incinta»: l'indiscrezione che parla del secondo figlio in arrivo; “Federica Pellegrini incinta”, secondo figlio in arrivo per La Divina: l’indiscrezione; Pellegrini in dolce attesa? «E’ incinta di cinque mesi»; «Federica Pellegrini è di nuovo incinta»: l'indiscrezione che parla del secondo figlio in arrivo. Ti aspettiamo piccolina, Federica Pellegrini incinta della seconda figlia - Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta aspettano, dopo la primogenita Matilde, un'altra figlia. msn.com

Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta: lei e il marito Matteo Giunta aspettano una bambina - La ex campionessa e Matteo Giunta sono diventati genitori per la prima volta il 3 gennaio 2024, con la nascita di Matilde. vanityfair.it

Federica Pellegrini è incinta, aspetta la seconda figlia "Inaspettata come la più bella delle sorprese" - Già genitori di Matilde, di quasi due anni, la campionessa e il marito Matteo Giunta si preparano ad accogliere una seconda bambina ... elle.com

Federica Pellegrini mamma bis Una gioia immensa per la coppia - facebook.com facebook

#Nuoto, #FedericaPellegrini di nuovo mamma x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.