Federica Pellegrini incinta del secondo figlio | ‘Piovono polpette’ l’annuncio social e la gioia dopo mesi difficili

L’annuncio sui social: la pancia, Matilde e la seconda bimba in arrivo. Federica Pellegrini sarà di nuovo mamma. L’ex campionessa di nuoto ha annunciato l’arrivo della sua secondogenita con un post pubblicato su Instagram insieme al marito Matteo Giunta. Una foto semplice ma inequivocabile: la pancia in primo piano, circondata dalle mani della coppia e da quelle della piccola Matilde, che a gennaio compirà due anni. A corredare lo scatto, una frase ironica e tenera allo stesso tempo: “Piovono polpette”, seguita dalla conferma che si tratta di un’altra bambina: “Ti aspettiamo piccolina.”. Un messaggio che ha immediatamente raccolto migliaia di commenti e reazioni, tra auguri, cuori e congratulazioni dal mondo dello sport e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

