Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta | Ti aspettiamo La foto dell’annuncio

Federica Pellegrini torna a condividere un momento speciale: è in attesa del suo secondo bambino. L'annuncio, accompagnato da una foto tenera e spontanea su Instagram, ha emozionato i suoi fan, che ora attendono con gioia l’arrivo di una nuova vita. Un dolce capitolo della sua storia, che conferma il suo sorriso contagioso e la sua forza, tra famiglia e sogni in crescita.

Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta dopo la nascita di Matilde nel 2023: lo ha annunciato su Instagram, con uno scatto dolcissimo. Ha anche condiviso il sesso del bebè: sarà un secondo fiocco rosa per la coppia. “Piovono polpette, ti aspettiamo piccolina”, ha scritto nella didascalia. Nella foto sono presenti le mani dei componenti di tutta la famiglia: la Divina del nuoto, il marito e l’allenatore Matteo Giunta e quelle della piccola Matilde, che tra pochi mesi avrà una sorellina. Visualizza questo post su Instagram Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

