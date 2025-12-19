Federica Pellegrini è incinta | l’annuncio a sorpresa

Federica Pellegrini sorprende i suoi fan con una dolce novità: è in attesa del suo secondo figlio, una femminuccia, dopo Matilde. L’annuncio, condiviso questa mattina su Instagram, emoziona e conquista il cuore di tutti, confermando ancora una volta il suo spirito autentico e la sua gioia di vivere.

Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta: dopo Matilde, aspetta un'altra figlia femmina. Lo ha annunciato a sorpresa la stessa ex campionessa di nuoto con un post su Instagram nel mattino di oggi, venerdì 19 dicembre. Pellegrini ha pubblicato una foto in bianco e nero in primo piano della sua pancia, sulla quale sono appoggiate le sue mani e le mani destre di suo marito, Matteo Giunta, e della loro primogenita Matilde, nata il 3 gennaio 2024. "Piovono Polpette", si legge nel post, accompagnato dalle emoji di due cuori. "Inaspettata, come le sorprese più belle.", aggiunge l'ex nuotatrice.

