Federica Pellegrini è incinta | l’annuncio a sorpresa sui social
Federica Pellegrini condivide una gioiosa novità sui social: aspetta una seconda figlia. L’ex campionessa di nuoto e il marito Matteo Giunta annunciano con entusiasmo il loro lieto evento, emozionando i fan e i follower con questa splendida notizia. Un momento di felicità che riempie il cuore di una delle sportive più amate d’Italia, pronta ad accogliere una nuova dolce attesa.
Annuncio a sorpresa per Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice e il marito Matteo Giunta aspettano una seconda figlia. A rivelarlo è stata la stessa Divina con una foto in bianco e nero sui social in cui ha mostrato il pancione, circondato dalle sue mani assieme a quelle del partner e della primogenita Matilde. «Piovono polpette», ha scritto la campionessa olimpica citando il celebre film di animazione del 2009. « Inaspettata, come le sorprese più belle ». Il resto del messaggio svela che sarà ancora una volta fiocco rosa: « Ti aspettiamo piccolina ». Pellegrini è diventata mamma il 3 gennaio 2024 dopo un parto complicato, che la stessa ex stella del nuoto ha raccontato in un’intervista al Corriere. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Federica Pellegrini è incinta: l’annuncio a sorpresa
Leggi anche: Federica Pellegrini incinta: l’annuncio social della campionessa
Federica Pellegrini è incinta l’indiscrezione diventa virale.
Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta: lei e il marito Matteo Giunta aspettano una bambina - La ex campionessa e Matteo Giunta sono diventati genitori per la prima volta il 3 gennaio 2024, con la nascita di Matilde. vanityfair.it
Federica Pellegrini è incinta, ecco il dolce annuncio della campionessa: svelato il sesso del bebè - Federica Pellegrini è incinta: la campionessa di nuovo ha nascosto la gravidanza per qualche settimana, ma oggi ha rivelato tutto! donnapop.it
Federica Pellegrini incinta per la seconda volta: in arrivo c’è una bambina - L'ex nuotatrice e il marito hanno annunciato l'arrivo di una bambina, la seconda dopo la primogenita Matilde, che sta per compiere 3 anni. iodonna.it
Secondo figlio in arrivo per Federica Pellegrini e Matteo Giunta.Auguri ragazzi Kikkafede #fblifestyle - facebook.com facebook
Verona, Federica Pellegrini «guida» Joe Bastianich alla scoperta dei bigoli x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.