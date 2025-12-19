Federica Pellegrini è incinta | l’annuncio a sorpresa sui social

Federica Pellegrini condivide una gioiosa novità sui social: aspetta una seconda figlia. L’ex campionessa di nuoto e il marito Matteo Giunta annunciano con entusiasmo il loro lieto evento, emozionando i fan e i follower con questa splendida notizia. Un momento di felicità che riempie il cuore di una delle sportive più amate d’Italia, pronta ad accogliere una nuova dolce attesa.

Annuncio a sorpresa per Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice e il marito Matteo Giunta aspettano una seconda figlia. A rivelarlo è stata la stessa Divina con una foto in bianco e nero sui social in cui ha mostrato il pancione, circondato dalle sue mani assieme a quelle del partner e della primogenita Matilde. «Piovono polpette», ha scritto la campionessa olimpica citando il celebre film di animazione del 2009. « Inaspettata, come le sorprese più belle ». Il resto del messaggio svela che sarà ancora una volta fiocco rosa: « Ti aspettiamo piccolina ». Pellegrini è diventata mamma il 3 gennaio 2024 dopo un parto complicato, che la stessa ex stella del nuoto ha raccontato in un’intervista al Corriere. 🔗 Leggi su Lettera43.it

