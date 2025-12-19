Federica Pellegrini, la celebre nuotatrice italiana, annuncia con gioia l’arrivo della sua seconda figlia, un dolce lieto evento condiviso sui social insieme a Matteo Giunta. Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, la “Divina” conferma la sua felicità con un messaggio intimo e significativo, rafforzando il legame con i suoi fan e mostrando un altro affascinante capitolo della sua vita privata.

© Amica.it - Federica Pellegrini è incinta: la Divina e Matteo Giunta hanno annunciato sui social l'arrivo di una sorellina per Matilde

Federica Pellegrini è incinta della sua seconda figlia. Dopo giorni di indiscrezioni e voci sempre più insistenti, è stata la stessa “Divina” a confermare la notizia con un post su Instagram, scegliendo ancora una volta un annuncio semplice ma fortemente simbolico. Nello scatto condiviso, l’ex campionessa di nuoto mostra il pancione, accarezzato con dolcezza dalle mani del marito Matteo Giunta e della primogenita Matilde. Federica Pellegrini è incinta: l’annuncio su Instagram. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ex allenatore e oggi suo compagno di vita, si sono sposati a Venezia nel 2022 e nel gennaio 2024 sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Matilde. 🔗 Leggi su Amica.it

