Federica Pellegrini è incinta ecco il dolce annuncio della campionessa | svelato il sesso del bebè

Federica Pellegrini sorprende tutti con un dolce annuncio: è incinta. La campionessa ha condiviso sui social il lieto evento, svelando anche il sesso del bebè. Tra emozioni e sorrisi, la famiglia Pellegrini-Giunta si prepara ad accogliere una nuova vita, facendo battere il cuore dei suoi fan e lasciando tutti incantati dalla gioia che si respira in casa.

La felicità raddoppia in casa Pellegrini-Giunta. Con un gesto semplice ma carico di emozione, Federica Pellegrini ha scelto i social per condividere una notizia che ha immediatamente fatto il giro del web: la famiglia è pronta ad allargarsi. Uno scatto intimo, poche parole sentite e la conferma di un nuovo capitolo che sta per iniziare, tra tenerezza e consapevolezza, dopo un periodo tutt’altro che semplice. Il dolce annuncio di Federica Pellegrini: aspetta una bambina. A dare l’annuncio è stata la stessa Federica Pellegrini, che su Instagram ha pubblicato una fotografia in bianco e nero diventata subito virale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Federica Pellegrini è incinta l’indiscrezione diventa virale.

