Federica Pellegrini è incinta e svela già il sesso del bebè | la bellissima foto con il marito

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno per allargare la famiglia. La campionessa di nuoto ha condiviso con i fan un dolce scatto su Instagram, rivelando il sesso del loro bebè in arrivo. L’annuncio emoziona i follower, che seguono con entusiasmo questa nuova avventura della coppia, pronta a vivere un’altra meravigliosa tappa insieme.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta presto diventeranno genitori bis. A renderlo noto è la coppia con una tenera foto postata su Instagram.La notizia era stata anticipata da Gabriele Parpiglia solo pochi giorni fa, il giornalista scriveva che la campionessa olimpica era già al quinto mese di.

