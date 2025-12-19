Federica Pellegrini è incinta aspetta la seconda figlia

Federica Pellegrini, campionessa olimpica e icona del nuoto italiano, è in dolce attesa. Dopo la nascita della primogenita Matilde, la nuotatrice e il marito Matteo Giunta si preparano ad accogliere una seconda bambina. Un lieto evento che aggiunge gioia alla loro famiglia, consolidando un momento di felicità e nuove speranze.

© Agi.it - Federica Pellegrini è incinta, aspetta la seconda figlia AGI - Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta aspettano, dopo la primogenita Matilde, un'altra figlia. Lo ha reso noto la stessa 'Divina', ex campionessa del nuoto, attraverso il proprio profilo Instagram. " Piovono Polpette ", ha scritto Pellegrini, con tanto di foto inequivocabile della "pancia tondeggiante". "Ti aspettiamo piccolina", ha aggiunto, precisando quindi che è in arrivo un'altra bimba. Federica Pellegrini è incinta l'indiscrezione diventa virale. Federica Pellegrini incinta della seconda figlia. La conferma è dolcissima: l'annuncio - Tramite un post sui social, Federica Pellegrini ha confermato l'indiscrezione circolata negli ultimi giorni sul web: la Divina è di nuovo incinta. corrieredellosport.it

Federica Pellegrini incinta per la seconda volta: in arrivo c’è una bambina - L'ex nuotatrice e il marito hanno annunciato l'arrivo di una bambina, la seconda dopo la primogenita Matilde, che sta per compiere 3 anni. iodonna.it

Federica Pellegrini incinta: l’annuncio social della campionessa - Così, con un post su Instagram, Federica Pellegrini ha annunciato ... msn.com

