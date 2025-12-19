Federica Pellegrini è incinta aspetta la seconda figlia Ti aspettiamo piccolina

Federica Pellegrini è in dolce attesa della sua seconda figlia, un lieto annuncio condiviso sui social con affetto e spontaneità. La campionessa di nuoto e il marito Matteo Giunta si preparano ad accogliere un nuovo membro nella famiglia, mentre la piccola Matilde si appresta a compiere due anni. Un momento speciale che la coppia ha deciso di condividere con i propri fan, mostrando tutta la gioia e l’emozione di questa nuova avventura.

© Quotidiano.net - Federica Pellegrini è incinta, aspetta la seconda figlia. “Ti aspettiamo piccolina” Roma, 19 dicembre 2025 - Federica Pellegrini sarà di nuovo mamma. L'ex campionessa di nuoto ha annunciato l'arrivo della secondogenita (la prima Matilde compirà due anni a gennaio) con un post sui social in tandem con il marito Matteo Giunta: 'Piovono polpette" ha scritto su Instagram l'olimpionica mostrando una foto inequivocabile della sua pancia circondata dalle sue mani, quelle del marito e di Matilde. Svelando anche che si tratta di un'altra bimba: "Ti aspettiamo piccolina.". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) L’ex campionessa ha anche scritto nel post: “Inaspettata come le sorprese più belle”, facendo intendere che la seconda gravidanza non era cercata ma si è trattato – appunto –di una bellissima sorpresa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Federica Pellegrini mamma bis, in arrivo la seconda figlia con Matteo Giunta: “Ti aspettiamo, piccolina” Leggi anche: “Ti aspettiamo”. Federica Pellegrini incinta per la seconda volta: il sesso del bebè Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Federica Pellegrini è incinta l’indiscrezione diventa virale. Federica Pellegrini è incinta, aspetta la seconda figlia. “Ti aspettiamo piccolina” - Nei giorni scorsi la campionessa aveva condiviso lo spavento per la piccola Matilde, colpita da convulsioni febbrili ... quotidiano.net

