Federica Pellegrini è di nuovo incinta l’annuncio social
Federica Pellegrini torna a sorprendere i suoi fan con una dolce notizia: è di nuovo incinta. L’annuncio, condiviso sui social, svela l’attesa della seconda figlia dal marito Matteo Giunta, a quasi due anni dalla nascita di Matilde. Un momento di gioia e emozione per la campionessa, pronta a vivere un nuovo capitolo di vita con la sua famiglia.
(Adnkronos) – Federica Pellegrini è di nuovo incinta. L'annuncio è arrivato oggi attraverso il suo profilo social, con un post che svela l'attesa della seconda figlia dal marito ed ex allenatore Matteo Giunta, a quasi due anni dalla nascita della primogenita Matilde. La 'Divina' del nuoto italiano ha condiviso con i suoi follower una tenera . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
