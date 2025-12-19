Federica Pellegrini di nuovo incinta sarà mamma bis | aspetta la seconda figlia dal marito Matteo Giunta | Inaspettata come le sorprese più belle

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Pellegrini è incinta della sua seconda figlia e lo ha annunciato mostrando il pancione sui social. La piccola Matilda, nata il 3 gennaio 2024, avrà presto una sorellina Federica Pellegrini di nuovi incinta: sarà mamma bis nel 2026. La Divina e il marito Matteo Giunta aspettano la lor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Federica Pellegrini di nuovo incinta, sarà mamma bis: aspetta la seconda figlia dal marito Matteo Giunta: "Inaspettata, come le sorprese più belle"

federica pellegrini nuovo incintaFederica Pellegrini è di nuovo incinta: l’annuncio social a sorpresa - Con un post social emozionante, Federica Pellegrini rivela di essere incinta per la seconda volta: in arrivo un’altra figlia con Matteo Giunta dopo la piccola Matilde. 105.net

federica pellegrini nuovo incintaFederica Pellegrini è incinta per la seconda volta, doppio annuncio con Matteo Giunta: è una bambina - Federica Pellegrini, campionessa olimpica di nuoto, e Matteo Giunta, marito ed allenatore, aspettano la loro seconda bambina dopo la nascita di Matilde quasi due anni fa ... sport.virgilio.it

federica pellegrini nuovo incintaFederica Pellegrini incinta della seconda figlia. La conferma è dolcissima: l'annuncio - Tramite un post sui social, Federica Pellegrini ha confermato l'indiscrezione circolata negli ultimi giorni sul web: la Divina è di nuovo incinta. corrieredellosport.it

