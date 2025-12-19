Federica Pellegrini è incinta della sua seconda figlia e lo ha annunciato mostrando il pancione sui social. La piccola Matilda, nata il 3 gennaio 2024, avrà presto una sorellina Federica Pellegrini di nuovi incinta: sarà mamma bis nel 2026. La Divina e il marito Matteo Giunta aspettano la lor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Federica Pellegrini di nuovo incinta, sarà mamma bis: aspetta la seconda figlia dal marito Matteo Giunta: "Inaspettata, come le sorprese più belle"

Leggi anche: Federica Pellegrini mamma bis, in arrivo la seconda figlia con Matteo Giunta: “Ti aspettiamo, piccolina”

Leggi anche: Federica Pellegrini incinta della seconda bambina: «Inaspettata come la più bella delle sorprese»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

«Federica Pellegrini è di nuovo incinta»: l'indiscrezione che parla del secondo figlio in arrivo; “Federica Pellegrini è incinta”, il gossip scatena i social; “Federica Pellegrini incinta”, secondo figlio in arrivo per La Divina: l’indiscrezione; «Federica Pellegrini è di nuovo incinta»: l'indiscrezione che parla del secondo figlio in arrivo.

Federica Pellegrini è di nuovo incinta: l’annuncio social a sorpresa - Con un post social emozionante, Federica Pellegrini rivela di essere incinta per la seconda volta: in arrivo un’altra figlia con Matteo Giunta dopo la piccola Matilde. 105.net