Federica Pellegrini di nuovo incinta sarà mamma bis | aspetta la seconda figlia dal marito Matteo Giunta | Inaspettata come le sorprese più belle

19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Pellegrini è incinta della sua seconda figlia e lo ha annunciato mostrando il pancione sui social. La piccola Matilda, nata il 3 gennaio 2024, avrà presto una sorellina Federica Pellegrini di nuovi incinta: sarà mamma bis nel 2026. La Divina e il marito Matteo Giunta aspettano la lor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

