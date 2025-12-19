Federica Pellegrini è incinta della sua seconda figlia e lo ha annunciato mostrando il pancione sui social. La piccola Matilda, nata il 3 gennaio 2024, avrà presto una sorellina Federica Pellegrini di nuovi incinta: sarà mamma bis nel 2026. La Divina e il marito Matteo Giunta aspettano la lor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Federica Pellegrini di nuovo incinta, sarà mamma bis: aspetta la seconda figlia dal marito Matteo Giunta: "Inaspettata, come le sorprese più belle"

Leggi anche: Federica Pellegrini di nuovo incinta, sarà mamma bis: aspetta la seconda figlia dal marito Matteo Giunta: "Inaspettata, come le sorprese più belle"

Leggi anche: Federica Pellegrini mamma bis, in arrivo la seconda figlia con Matteo Giunta: “Ti aspettiamo, piccolina”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Federica Pellegrini incinta: Inaspettata, come le sorprese più belle; Federica Pellegrini è incinta, aspetta la seconda figlia Inaspettata come la più bella delle sorprese; Federica Pellegrini incinta, seconda figlia in arrivo. L'annuncio è dolcissimo; Federica Pellegrini è di nuovo incinta, la Divina spiazzata e l'annuncio sui social: svela subito il sesso.

Federica Pellegrini incinta? Scoppia il gossip: lei e il marito Matteo Giunta presto di nuovo genitori? - Le indiscrezioni sul secondo figlio con Matteo Giunta mentre il gossip infiamma i social. donnapop.it