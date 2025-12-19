Federica Pellegrini aspetta il secondo figlio | in arrivo un’altra bambina

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si preparano ad accogliere un nuovo sorriso nella loro famiglia. L’ex campionessa di nuoto ha condiviso un emozionante annuncio sui social, svelando che aspetta la seconda bambina. Un momento di gioia che rafforza il legame tra i due e segna un nuovo capitolo di felicità e amore.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventeranno presto genitori per la seconda volta. A dare l'annuncio è stata la coppia stessa, condividendo su Instagram una tenera immagine in bianco e nero che ha subito conquistato i fan. Nello scatto si vede il pancino della campionessa, accarezzato dalle mani di Federica, del marito e dalla piccola Matilde, la loro primogenita nata nel 2024. A completare il post, una frase ironica e affettuosa: "Piovono polpette". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini incinta: aspetta una seconda bimba - Federica Pellegrini e Matteo Giunta annunciano l’arrivo di una nuova figlia dopo Matilde: l'emozione dell'annuncio a sorpresa sui social. nostrofiglio.it

Federica Pellegrini incinta della seconda figlia. La conferma è dolcissima: l'annuncio - Tramite un post sui social, Federica Pellegrini ha confermato l'indiscrezione circolata negli ultimi giorni sul web: la Divina è di nuovo incinta. corrieredellosport.it

