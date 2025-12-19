Federazione Ordini degli Architetti PPC della Campania Emilio Franco eletto Presidente

L'organismo riunisce le cinque province con l'obiettivo di rafforzare la rappresentanza politica-istituzionale della professione a livello regionale e nazionale Si è costituita nella giornata di oggi 19 dicembre, a Roma, la nuova Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania.

