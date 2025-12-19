FdI la strigliata ai deputati dopo il pasticcio sui condomini | Basta progetti di legge autonomi dovete seguire la linea

Il partito chiede disciplina e coordinamento tra i deputati di Fratelli d’Italia, imponendo che ogni proposta di legge sia sottoposta a revisione prima di essere presentata. La recente confusione sui condomini ha evidenziato l’esigenza di una linea unitaria e di un controllo più stringente, ribadendo l’importanza di seguire le direttive del gruppo e del capigruppo per mantenere coerenza e ordine all’interno del partito.

È «tassativo» fare passare al vaglio degli uffici del gruppo e del capigruppo stesso le proposte di legge prima di presentarle. Lo scrive il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami ai deputati meloniani dopo i casi di polemiche sorte da disegni di legge presentati in Parlamento senza la «vidimazione» dei vertici. L'ultimo in ordine di tempo a creare tensione è stato il progetto di riforma delle norme sui condomini – a prima firma di Elisabetta Gardini – che prevedeva diverse nuove norme per il settore: l'obbligo di laurea per lo meno triennale per gli amministratori, l'introduzione delle figure del revisore contabile e del responsabile dei dati personali per lo meno per i condomìni più grandi, la tracciabilità dei pagamenti, e soprattutto lo spettro della rivalsa finanziaria su tutti i condòmini in caso di debiti coi fornitori anche solo di uno tra essi.

