FC Heidenheim-Bayern Monaco domenica 21 dicembre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Ultima fatica dell’anno per i bavaresi e pioggia di gol in arrivo

Il match tra FC Heidenheim e Bayern Monaco, in programma domenica 21 dicembre 2025 alle ore 17:30, rappresenta l'ultima sfida dell’anno per i bavaresi. La partita, prevista sul campo dell'FC Heidenheim di Schmidt, chiuderà un 2025 ricco di successi per la capolista. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida. Ultima fatica dell’anno per i bavaresi e pioggia di gol in arrivo.

Ultima fatica dell'anno per la capolista Bayern Monaco a chiusura di un 2025 vissuto in rampa di lancio, con i bavaresi impegnati sul campo dell'FC Heidenheim di Schmidt. I rosso blu hanno interrotto la loro serie di 2 vittorie consecutive perdendo lo scontro diretto contro il St. Pauli, e venendo così risucchiati al penultimo posto al pari proprio con .

Heidenheim-Bayern Monaco, probabili formazioni: Kane trascina i bavaresi alla Voith-Arena - Heidenheim e Bayern Monaco si sfideranno domenica 21 dicembre, con calcio d'inizio fissato alle ore 17:30 presso la Voith- it.blastingnews.com

In settimana aveva sorpreso la notizia dei 13 giorni liberi concessi da Kompany ai suoi giocatori, dopo la partita con l’Heidenheim di domenica 21. Una decisione che l’allenatore del Bayern Monaco ha difeso sottolineandone l’importanza per recuperare ener x.com

BUNDESLIGA - 14a GIORNATA Solo un pareggio per il Bayern Monaco, che può comunque vantare nove lunghezze di margine sulle inseguitrici. Il Borussia Dortmund agguanta il Lipsia in seconda posizione. Successi per Bayer Leverkus - facebook.com facebook

