FC 26 Obiettivo | Punteggio Bonus Torneo Jolly Invernali
È tempo di scendere in campo nella modalità Amichevoli Live “Torneo Jolly Invernali”. Questo obiettivo premia la tua capacità realizzativa nel tempo, offrendo pacchetti corposi e una carta “Jolly” molto interessante per la tua Liga o per una ibrida spagnola. Durata: 14 giorni.. Premio Finale: 1x Pacchetto 3 giocatori oro rari 85+ + Evo Stemma Jolly Invernali (Estetica).. I Traguardi da Raggiungere. Per completare l’intero set, dovrai semplicemente segnare in 10 partite differenti all’interno del torneo dedicato. Obiettivo Requisito Premio Segna in 4 Segna 1 gol in 4 partite diverse Fermín Jolly Invernali (86 OVR) Segna in 6 Segna 1 gol in 6 partite diverse 1x Pacchetto 10 gioc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
