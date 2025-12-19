FC 25 SBC | Alexander Isak Jolly Invernali 89 OVR – Il Gigante Tecnico della Premier

Arriva la versione speciale di Alexander Isak per l’evento Jolly Invernali. L’attaccante del Newcastle riceve un upgrade massiccio che lo proietta tra i top del ruolo, mantenendo la sua caratteristica più amata: il piede debole a 5 stelle. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Alexander Isak Jolly Invernali 89 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Analisi Meta). Rating Ruolo Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 89 OVR ATT 5 Piede Debole 4 Skill TIR 90, DRI 87, VEL 86 Ruolo Plus: Falso 9, Torre.. Ruolo Plus Plus: Attaccante avanzato, Rapace.. Le 2 Sfide da Completare. Per sbloccare lo svedese dovrai scambiare due rose con le seguenti caratteristiche: Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Premio Intermedio 1 – Forma smagliante 86 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

