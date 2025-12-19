Favara presepe vivente al convento Sant’Antonio | a Natale il Cantico della vita e il grande villaggio
Nel suggestivo contesto del convento Sant’Antonio di Favara, si accendono i colori e le emozioni della quarta edizione del presepe vivente “Natale a San Francì”. Un percorso che celebra la tradizione natalizia, unendo spiritualità e convivialità, e coinvolgendo tutta la comunità in un’atmosfera di festa e meraviglia.
Al convento Sant’Antonio di Favara, sul belvedere San Francesco, prende vita la quarta edizione del presepe vivente “Natale a San Francì”: un percorso che unisce tradizione, spiritualità, accoglienza e festa comunitaria. Il tema scelto per quest’anno è “Il cantico della vita” con un itinerario. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
