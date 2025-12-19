Favara al via le novene di Natale | musica e tradizione nelle vie della città

A Favara, le novene natalizie animano le strade dal 19 dicembre, unendo musica, tradizione e calore comunitario. L'iniziativa del Comune trasforma la città in un palcoscenico di atmosfere suggestive e melodie popolari, rafforzando il senso di condivisione e festa in vista del Natale. Un’occasione per vivere intensamente lo spirito natalizio tra serenità e convivialità.

Le novene natalizie a Favara entrano nel vivo il 19 dicembre. L'iniziativa promossa dal Comune anche quest'anno porterà nelle strade della città atmosfere, melodie popolari e spirito di comunità. Il programma prevede diversi appuntamenti distribuiti in più giornate con itinerari che. Prenderanno il via il prossimo 16 dicembre le Novene cittadine che porteranno le tradizionali melodie natalizie per le strade di Favara.

