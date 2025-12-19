Fascicolo digitale docenti e ATA la nuova piattaforma MIM per gestire carriera e servizi | a regime entro giugno 2026

Il Fascicolo digitale docenti e ATA rappresenta un nuovo strumento promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per semplificare la gestione della carriera e dei servizi del personale scolastico. Questa piattaforma, in fase di attuazione progressiva fino a giugno 2026, consente a insegnanti e personale ATA di accedere facilmente ai propri dati professionali, favorendo trasparenza e autonomia nella gestione delle informazioni.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato il Fascicolo digitale del personale scolastico, una piattaforma che permette a docenti e personale ATA di consultare i dati relativi al proprio percorso professionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

