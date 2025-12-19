Fascicolo digitale docenti e ATA la nuova piattaforma MIM per gestire carriera e servizi | a regime entro giugno 2026

Il Fascicolo digitale docenti e ATA rappresenta un nuovo strumento promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per semplificare la gestione della carriera e dei servizi del personale scolastico. Questa piattaforma, in fase di attuazione progressiva fino a giugno 2026, consente a insegnanti e personale ATA di accedere facilmente ai propri dati professionali, favorendo trasparenza e autonomia nella gestione delle informazioni.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato il Fascicolo digitale del personale scolastico, una piattaforma che permette a docenti e personale ATA di consultare i dati relativi al proprio percorso professionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Fascicolo digitale per docenti e ATA, Ministero al lavoro. Sarà già pronto per la mobilità 2026? Leggi anche: Ricostruzione carriera docenti e ATA: quando presentare la domanda [GUIDA MiM] La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La formazione con i corsi Indire non è una scorciatoia come dice Dario Ianes; Bullismo, le cause e le conseguenze sono complesse, ma gioca molto l’isolamente sociale. Fascicolo previdenziale, sia docenti che ata possono utilizzare questo comodo servizio dell’INPS - Il fascicolo previdenziale è uno strumento digitale messo a disposizione dall’INPS che consente a ogni cittadino, quindi anche ai docenti e al personale ata, di gestire e controllare la propria posizi ... tecnicadellascuola.it

Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0: la sanità umbra accelera sul digitale In Umbria la sanità diventa sempre più digitale e vicina alle persone. Con il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, promosso dalla Regione Umbria, tutta la tua storia clinica è raccolta in un - facebook.com facebook

Fascicolo sanitario elettronico, l’Umbria ribalta la situazione: da fanalino di coda a regione modello. Al via la campagna per portare la sanità digitale a tutti i cittadini x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.