Farsi uno scrub al corpo è una cerimonia di benessere

Lo scrub al corpo è una vera e propria cerimonia di benessere, capace di rigenerare la pelle e regalare un momento di relax. Sebbene spesso venga trascurato nella routine quotidiana, questa pratica mantiene intatta la sua efficacia nel donare freschezza e luminosità. Riscoprire l’importanza dello scrub significa riscoprire un gesto semplice ma potente per prendersi cura di sé e sentirsi al meglio.

Ci siamo dimenticati dello scrub? In realtà no, ma potremmo dire che, per un certo periodo, è sicuramente rimasto in disparte. Messo in punizione dall’era dell’igienismo estetico e dall’approccio più minimalista delle skincare routine iper-delicate. Oggi, però, qualcosa sta lentamente cambiando. E ancora una volta è proprio la Generazione Z a cambiare le regole del gioco: i giovanissimi hanno messo in discussione gerarchie consolidate, riportando in auge lo scrub corpo. Tra video tutorial su TikTok, contenuti postati su Instagram e rituali lenti, lo scrub ritorna a essere tra gli essential principali per la cura corpo. 🔗 Leggi su Amica.it

