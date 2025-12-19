Farmaci via libera in Europa ad anifrolumab penna pre-riempita per cura Les

L’Unione Europea ha approvato l’uso di anifrolumab, una penna pre-riempita per l’autosomministrazione sottocutanea, destinata al trattamento dei pazienti adulti con lupus eritematoso sistemico. Questa novità rappresenta un passo avanti importante nella gestione della malattia, offrendo una soluzione più semplice e praticabile per i pazienti, in aggiunta alle terapie standard. Un’ulteriore speranza per migliorare la qualità di vita di chi combatte questa condizione complessa.

(Adnkronos) – E' stato approvato nell'Unione europea anifrolumab per l'autosomministrazione per via sottocutanea (Sc), tramite penna pre-riempita, per il trattamento dei pazienti adulti con lupus eritematoso sistemico (Les) in aggiunta alla terapia standard. L'approvazione della Commissione europea segue il parere positivo da parte del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

