Fantacalcio 5 giocatori da schierare in questa giornata | il gol dell’ex non tradisce

Il 16esimo turno di campionato si avvicina e, come sempre, i fantallenatori sono alle prese con le scelte da fare. Schierare i giocatori giusti può fare la differenza tra vittoria e sconfitta, soprattutto in un momento in cui il gol dell’ex può sorprendere e cambiare le sorti delle vostre rose. Ecco cinque giocatori da tenere d’occhio per questa giornata, pronti a portare punti preziosi alla vostra squadra.

© Sololaroma.it - Fantacalcio, 5 giocatori da schierare in questa giornata: il gol dell’ex non tradisce Si avvicina sempre di più l’inizio del 16esimo turno di campionato. Con esso, come sempre, a prendere piede è il pensiero della formazione da schierare al fantacalcio. Proprio per questo motivo, è il momento di andare a vedere i 5 giocatori da mettere assolutamente in questa giornata. Qui di seguito la lista: Dybala: per l’argentino, ad oggi, si tratta della peggior partenza da quando si trova in Serie A. Nelle passate annate, infatti, la Joya, arrivati a questo punto della stagione, si trovava almeno a quota 2 gol, ma per il momento è fermo a uno. I tanti problemi fisici hanno messo Paulo a dura prova in quest’annata e chissà che non possa lasciare il segno contro la sua amata Juventus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Leggi anche: Fantacalcio, 5 giocatori da schierare in questa giornata: Soulé può riscattarsi Leggi anche: Fantacalcio, chi schierare in questa giornata al fantacalcio: occhi su Cristante Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sono on fire! , 5 giocatori che vivono un ottimo stato di forma; 5 giocatori da schierare e 5 da evitare per il Fantacalcio – Giornata 15; Chi schierare al Fantacalcio nella 15ª giornata di Serie A: tutti i consigli; Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 16ª giornata. Consigli fantacalcio 15^ giornata, “bonus dalla panchina”: 5 giocatori da schierare - ?? ZHEGROVA (Juventus): 45’ minuti altalenanti nella sfida di Champions League di mercoledì sera, ma Spalletti potrebbe concedergli un’altra mezz’ora di gara nel match del 15° turno contro il Bologna. fantamaster.it

Consigli fantacalcio, chi schierare 16^ giornata: TUTTI i CONSIGLIATI - In vista del 16° turno di Serie A 2025/2026, ecco tutti i consigliati, sconsigliati e scommesse ... fantamaster.it

Consigli fantacalcio, 15° giornata Serie A 2025/2026: ecco chi schierare - I giocatori da schierare al fantacalcio per la 15a giornata di Serie A: Carnesecchi tra i pali; in avanti Lautaro, Holjund e Scamacca ... calciomagazine.net

Da top a flop in pochi mesi: se hai questi giocatori al fantacalcio stai sicuramente rosicando #fantamaster - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.