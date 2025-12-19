Family day | a Ruffano arrivano i giochi di una volta

RUFFANO - Continua ad ammaliare grandi e piccini l’InCanto di Natale a Ruffano, il ricco programma di eventi per le festività realizzato dalla Pro Loco e dal Comune. Il borgo antico in questi giorni è pronto a riaccendere la festa con appuntamenti imperdibili e con una proposta unica: il Family. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Ruffano accende il Natale: il borgo si anima con il Family Day - Il borgo antico di Ruffano è pronto a riaccendere la festa con gli appuntamenti imperdibili del "Family Day", che popolerà le vie del centro con i giochi di una volta e una serie di attrazioni pronte

