Famiglia nel bosco rigettato il ricorso di Nathan e Catherine | i bimbi passeranno il Natale in casa famiglia

La decisione della Corte d'Appello Civile dell'Aquila conferma il rigetto del ricorso di Nathan e Catherine, garantendo ai loro figli la possibilità di trascorrere il Natale in una casa famiglia. Gli avvocati della famiglia hanno presentato documenti che attestano il loro impegno a rispettare le nuove condizioni, tra cui l'adeguamento della residenza e il rispetto delle norme scolastiche e vaccinali.

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso di Nathan e Catherine: i bimbi passeranno il Natale in casa famiglia Nei giorni scorsi gli avvocati, Marco Femminella e Danila Solinas, hanno consegnato al collegio della Corte d'Appello Civile dell'Aquila, memorie e documenti utili a certificare il cambio di atteggiamento da parte della famiglia che, ad oggi, sarebbe non solo pronta ad adeguare la casa di Palmoli, ma anche a consentire ai figli di frequentare la scuola e a completare il percorso vaccinale.

