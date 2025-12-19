Famiglia nel bosco rigettato il ricorso dei genitori | i tre figli rimarranno in una struttura protetta
La decisione della Corte d’Appello dell’Aquila conferma la rimozione della potestà genitoriale e l’allontanamento dei tre bambini, dopo il ricorso dei genitori, che vivevano nel bosco di Palmoli, è stato respinto. I minori rimarranno in una struttura protetta, garantendo loro un ambiente sicuro e adeguato. Un caso che solleva importanti riflessioni sulla tutela dei minori e sulle dinamiche familiari in situazioni di grave marginalità.
La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, confermando la sospensione della potestà genitoriale e l’allontanamento dei tre minori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco con i tre figli allontanati: la decisione dei giudici sul ricorso dei genitori Nathan e Catherine
Leggi anche: Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello respinge il ricorso: niente ricongiungimento, i bambini restano nella struttura protetta
Famiglia nel bosco, niente ricongiungimento: la Corte d’Appello rinvia la decisione; “I genitori nel bosco sono cambiati”. La relazione che prepara la svolta: “Più attenti ai figli. Scelte positive su casa, salute e scuola”; Caos Fiorentina, la società decide: squadra in ritiro ad oltranza e silenzio stampa; Open Arms, il pg della Cassazione: “Confermare l’assoluzione di Salvini”.
Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso dei genitori: i tre figli rimarranno in una struttura protetta - La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, confermando la sospensione della potestà genitoriale ... fanpage.it
Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso: i bambini restano nella casa famiglia - PALMOLI La Corte d'appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion ... msn.com
Respinto il ricorso, i figli della famiglia nel bosco restano lontani dai genitori. Salvini: "Vergogna" - La Corte di Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine e l'a ... huffingtonpost.it
Figli allontanati dalla famiglia nel bosco, il padre: Allora torniamo in Australia
Famiglia nel bosco, l’avvocato: notizie sbagliate, anche da figure istituzionali - facebook.com facebook
I legali della famiglia del bosco: “Non hanno ascoltato i bambini, violati i loro diritti” x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.