Famiglia nel bosco rigettato il ricorso dei genitori | i tre figli rimarranno in una struttura protetta

La decisione della Corte d’Appello dell’Aquila conferma la rimozione della potestà genitoriale e l’allontanamento dei tre bambini, dopo il ricorso dei genitori, che vivevano nel bosco di Palmoli, è stato respinto. I minori rimarranno in una struttura protetta, garantendo loro un ambiente sicuro e adeguato. Un caso che solleva importanti riflessioni sulla tutela dei minori e sulle dinamiche familiari in situazioni di grave marginalità.

Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso: i bambini restano nella casa famiglia - PALMOLI La Corte d'appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion ... msn.com

Respinto il ricorso, i figli della famiglia nel bosco restano lontani dai genitori. Salvini: "Vergogna" - La Corte di Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine e l'a ... huffingtonpost.it

Figli allontanati dalla famiglia nel bosco, il padre: Allora torniamo in Australia

Famiglia nel bosco, l’avvocato: notizie sbagliate, anche da figure istituzionali - facebook.com facebook

I legali della famiglia del bosco: “Non hanno ascoltato i bambini, violati i loro diritti” x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.