Famiglia nel bosco rigettato il ricorso dei genitori | i tre figli rimarranno in una struttura protetta

La decisione della Corte d’Appello dell’Aquila conferma la rimozione della potestà genitoriale e l’allontanamento dei tre bambini, dopo il ricorso dei genitori, che vivevano nel bosco di Palmoli, è stato respinto. I minori rimarranno in una struttura protetta, garantendo loro un ambiente sicuro e adeguato. Un caso che solleva importanti riflessioni sulla tutela dei minori e sulle dinamiche familiari in situazioni di grave marginalità.

La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, confermando la sospensione della potestà genitoriale e l’allontanamento dei tre minori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

