Famiglia nel bosco rigettato il ricorso dei genitori | i figli trascorreranno il Natale nella struttura protetta

Una famiglia che vive nel bosco di Palmoli ha visto confermato il provvedimento di allontanamento dei figli, con la sospensione della potestà genitoriale. La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso dei genitori, assicurando che i tre minori trascorreranno il Natale in una struttura protetta. La decisione si inserisce in un contesto di tutela e sicurezza per i minori coinvolti.

