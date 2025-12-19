Famiglia nel bosco rigettato il ricorso dei genitori | i bambini restano in comunità

La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, mantenendo i bambini in comunità. Il ricorso dei genitori è stato respinto, consolidando la decisione del Tribunale dei Minori dell’Aquila dello scorso 13 novembre. Una vicenda che mette in luce le delicate dinamiche familiari e il ruolo delle istituzioni nella tutela dei minori.

© Tpi.it - Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso dei genitori: i bambini restano in comunità La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro la sospensione della responsabilità genitoriale: come disposto il 13 novembre scorso dal Tribunale dei Minori dell’Aquila, dunque, i bambini resteranno in comunità. I giudici hanno chiesto più tempo per vedere i progressi dei bambini, arrivati in struttura poco puliti e poi sorpresi dall’acqua calda, dal soffione della doccia e dagli interruttori della luce. La mamma, per il momento, resta con loro e potrà vederli tre volte al giorno: colazione, pranzo e cena. Ma è proprio sulla donna e sulle sue ossessioni ambientali che i giudici nutrono più dubbi. 🔗 Leggi su Tpi.it Leggi anche: I bambini della famiglia nel bosco restano in comunità: respinto ricorso dei genitori Leggi anche: Famiglia nel bosco: rigettato il ricorso. I bambini restano nella struttura. Sospesa la responsabilità genitoriale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello de L'Aquila rigetta il ricorso; Famiglia nel bosco, martedì si decide sul ritorno dei bambini con i genitori; Famiglia nel bosco, domani si decide. La bimba di 8 anni non conosce l’alfabeto; Bimbi nel bosco, perché dopo l’udienza di ieri i tre fratellini non sono ancora tornati a casa dai genitori. Famiglia del bosco: rigettato il ricorso. I bimbi trascorreranno il Natale nella struttura di Vasto - La Corte di Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine ... msn.com

I bambini della famiglia nel bosco restano in comunità: rigettato il ricorso - La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e ... ansa.it

FLASH: Famiglia nel bosco, respinto il ricorso dei genitori. Niente Natale in famiglia per i bambini. Dovranno restare nella struttura a Vasto - australiana che ha tentato di poter riabbracciare i propri figli in tempo per Natale resta l'ordinanza del Tribunale per i Minori dell'Aquila che ha portato al trasferimento dei ... affaritaliani.it

I bambini della famiglia nel bosco restano in comunità, rigettato il ricorso dei genitori

#NEWS - Famiglia del bosco, respinto il ricorso dei genitori: i bambini restano in comunità. La madre potrà stare con loro. La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il reclamo presentato dai legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro l’ordinan - facebook.com facebook

I legali della famiglia del bosco: “Non hanno ascoltato i bambini, violati i loro diritti” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.