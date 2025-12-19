Famiglia nel bosco ricorso respinto | i 3 bambini non tornano a casa restano nella struttura protetta

La decisione della Corte d’Appello dell’Aquila conferma il mantenimento dei tre bambini in struttura protetta, respingendo il ricorso dei genitori. La misura, già stabilita dal Tribunale per i minorenni, mira a garantire il benessere dei minori, che rimarranno in una casa famiglia a Vasto. Un episodio che riaccende il dibattito sulla tutela e il miglior interesse dei figli in situazioni delicate.

Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rigetta il ricorso: i bambini restano nella casa protetta - Respinto il ricorso, i bambini della casa nel bosco di Palmoli restano nella casa protetta. msn.com

Respinto il ricorso, i figli della famiglia nel bosco restano lontani dai genitori. Salvini: "Vergogna" - La Corte di Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine e l'a ... huffingtonpost.it

Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rigetta il ricorso: i bambini restano nella casa protetta - facebook.com facebook

I legali della famiglia del bosco: “Non hanno ascoltato i bambini, violati i loro diritti” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.