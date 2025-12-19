Famiglia nel bosco ricorso respinto | i 3 bambini non tornano a casa restano nella struttura protetta

La decisione della Corte d’Appello dell’Aquila conferma il mantenimento dei tre bambini in struttura protetta, respingendo il ricorso dei genitori. La misura, già stabilita dal Tribunale per i minorenni, mira a garantire il benessere dei minori, che rimarranno in una casa famiglia a Vasto. Un episodio che riaccende il dibattito sulla tutela e il miglior interesse dei figli in situazioni delicate.

La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo presentato dai legali di Nathan e Catherine contro l’ordinanza del Tribunale per i minorenni che aveva sospeso la responsabilità genitoriale e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. Per la cosiddetta. 🔗 Leggi su Today.it

