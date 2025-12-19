Famiglia nel bosco la decisione dei giudici | che fine faranno i bambini

Una decisione dei giudici mette fine alle speranze di un ricongiungimento familiare nel periodo natalizio. La vicenda, che ha coinvolto opinione pubblica, politica e istituzioni, si appresta a raggiungere un nuovo, importante punto di svolta. Un caso che continua a tenere alta l’attenzione e a suscitare profonde riflessioni sul futuro dei bambini coinvolti.

Non ci sarà alcun ricongiungimento sotto le feste. La vicenda che da settimane divide opinione pubblica, politica e istituzioni arriva a un nuovo punto fermo, con una decisione destinata a far discutere. I protagonisti speravano in un segnale diverso, almeno simbolico, ma l'esito giudiziario ha confermato uno scenario già delineato e tutt'altro che temporaneo. Leggi anche: "Così usciamo dal governo!". È scontro totale: Meloni trema Il no della Corte d'Appello dell'Aquila al ricorso dei genitori. La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo presentato dai legali di Nathan e Catherine contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni che aveva sospeso la responsabilità genitoriale.

