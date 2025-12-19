Famiglia nel bosco la Corte d’Appello rigetta il ricorso

La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, respingendo il ricorso dei loro legali. La decisione riguarda il trasferimento dei tre figli dalla loro abitazione nel bosco di Palmoli a una struttura protetta di Vasto, in seguito alle valutazioni del Tribunale per i Minorenni.

La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso dei legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni del capoluogo abruzzese, che aveva sospeso la responsabilità genitoriale alla coppia anglo-australiana, disponendo il trasferimento dei tre figli dalla casa nel bosco di Palmoli (Chieti) in una struttura protestta di Vasto. Nella casa famiglia si trova anche la madre, che può stare con i figli in alcuni momenti della giornata. Il padre, invece, si è trasferito momentaneamente in un casolare messo gratuitamente a disposizione da un ristoratore a pochi chilometri da Palmoli, in attesa dei lavori di ristrutturazione della casa nel bosco. 🔗 Leggi su Lettera43.it

