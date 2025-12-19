La decisione della Corte d’Appello dell’Aquila conferma la permanenza dei bambini in comunità, respingendo il ricorso della famiglia che viveva isolata nel bosco con i propri figli minori, privi di servizi essenziali. Un caso che ha suscitato molte discussioni sulla tutela dei minori e le condizioni di vita alternative.

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello rigetta il ricorso: i bambini restano in comunità

La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia di Palmoli (in provincia di Chieti), che fino ai primi di novembre viveva isolata nel bosco con tre figli minori, senza luce, servizi igienici e riscaldamento. L’aula si è pronunciata a favore della sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine Trevallion Birmingham, l’allontanamento dei loro tre figli e la loro collocazione in un centro protetto alla presenza della madre, già decisa dal tribunale per i minorenni. Il padre, intanto, vive in una nuova casa da diversi giorni. Lo ha detto a LaPresse il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

