Famiglia nel bosco la Corte d’Appello rigetta il ricorso | i bambini restano in comunità
La decisione della Corte d’Appello dell’Aquila conferma la permanenza dei bambini in comunità, respingendo il ricorso della famiglia che viveva isolata nel bosco con i propri figli minori, privi di servizi essenziali. Un caso che ha suscitato molte discussioni sulla tutela dei minori e le condizioni di vita alternative.
La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia di Palmoli (in provincia di Chieti), che fino ai primi di novembre viveva isolata nel bosco con tre figli minori, senza luce, servizi igienici e riscaldamento. L’aula si è pronunciata a favore della sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine Trevallion Birmingham, l’allontanamento dei loro tre figli e la loro collocazione in un centro protetto alla presenza della madre, già decisa dal tribunale per i minorenni. Il padre, intanto, vive in una nuova casa da diversi giorni. Lo ha detto a LaPresse il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa famiglia. La Corte d’Appello rigetta il ricorso
Leggi anche: Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rigetta il ricorso: i bambini restano nella casa protetta
Famiglia nel bosco Corte d’Appello rinvia decisione su ritorno figli a casa tempo fino al 27 gennaio legali | Violata convenzione ONU; Famiglia del bosco di Palmoli | la Corte d’Appello valuta il ricorso appello del Garante alla tutela dei minori; Famiglia nel bosco | la Corte d’Appello si riserva decisione entro fine gennaio; Famiglia nel bosco oggi l’udienza d’appello | il possibile ostacolo? L’istruzione parentale.
Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello rigetta il ricorso: i bambini restano nella struttura a Vasto - La situazione resta, quindi, quella di cui all'ordinanza che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli a Vasto il 20 novembre scorso ... msn.com
Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rigetta il ricorso: i bambini restano nella casa protetta - Respinto il ricorso, i bambini della casa nel bosco di Palmoli restano nella casa protetta. msn.com
Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello respinge il ricorso - L’AQUILA (ITALPRESS) – La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, avverso alla sospensione decisa dal Tribunale pe ... italpress.com
Famiglia nel bosco, l’avvocato: notizie sbagliate, anche da figure istituzionali - facebook.com facebook
I legali della famiglia del bosco: “Non hanno ascoltato i bambini, violati i loro diritti” x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.